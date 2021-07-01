Video Yaşam Siverek’te yılanların dansı | Video

Siverek’te yılanların dansı | Video

Siverek’te yılanların dansı | Video
01.07.2021 | 11:21

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber özellikle kırsal alanlarda çiftleşen yılanlar tarlalarda görülmeye başlandı.

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Siverek İlçesine bağlı Çaylarbaşı kırsal mahallesinde çiftçilikle uğraşan Mehmet Kutu tarlada çalıştığı sırada dans yapan yılanlara denk geldi, yılanların çiftleşmesini cep telefonuyla kayda alan çiftçi yılanların bir süre sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.

Tarlada dans eden yılanları görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladığını belirten Çiftçi Mehmet Kutu şunları kaydetti:

"Tarlada ekinleri kaldırmak için çalışırken çıtırtı seslerini fark ettim, bir süre aradıktan sonra yılanları çiftleştiğini dans ederken gördüm, cep telefonunla kaydettim, bir süre dans eden yılanlar gözden kayboldu. Bu şekilde yılanlar bölgede her zaman görülüyor insanların zarar vermemesi gerekiyor, zaten yılanlarda insanları fark edince yuvasına kaçıyor."

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