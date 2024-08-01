Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi havaya ateş açtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, kavganın yol verme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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