Video Yaşam Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video
Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video

Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video

01.08.2024 | 15:35

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi havaya ateş açtı.

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Olay, Siverek otogarı yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında, kadın ve çocukların da bulunduğu bir aracın sürücüsü ve içindekiler, bir grup tarafından durdurularak saldırıya uğradı. Saldırganlar, araçtaki kişilere yumruklarla saldırmaya çalıştı. Kavga esnasında, saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. O, anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, kavganın yol verme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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