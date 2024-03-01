Video Yaşam Skandal iddia: "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi" | Video
Skandal iddia:

Skandal iddia: "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi" | Video

01.03.2024 | 16:11

İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri 2 çocuk sahibi evli çiftin arasını bozdu. U.A. isimli şahsın para kazanmak amacıyla karısı F.A'yı bu sohbet sitelerine girmeye zorladığı, eşinin bunu kabul etmemesi üzerine "kadın" gibi davranarak kendisinin başkalarıyla görüştüğü ve karşılığında bu kişilerden para istediği iddia edildi. Eşinin baskılarına dayanamadığı için boşanma davası açtığını söyleyen F.A., "Külotlu çorap giyiyordu. Yüzünü göstermiyordu. Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler 'Erkek misin?' diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, İzmir'de bir anaokulunda hizmetli olarak çalışan F.A. (31) ile Tokat'ta restoranda çalışan U.A. (37), yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyadan tanıştı. Evlenmeye karar veren çift, bir süre Tokat'ta ikamet ettikten sonra sırasıyla İzmir, Gebze ve Sakarya'da yaşadı. Aynı zamanda çiftin bu evliliklerinden biri 3, diğeri 5 yaşlarında olmak üzere 2 kızı dünyaya geldi. 5 yıllık evli çiftin arasında taşındıkları Sakarya'da problemler başladı. İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri, U.A. ile F.A'nın arasını bozdu. U.A'nın karısı F.A'yı bu sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorladığı öne sürüldü. İddiaya göre, F.A'nın bunu kabul etmemesi üzerine U.A. farklı bir yönteme başvurdu. Kadın kılığına girdiği, sesini de değiştirerek başka erkeklerle sohbet ettiği ileri sürülen U.A'nın, bu şekilde canlı sohbet sitelerinden para kazandığı iddia edildi.

"EŞİM BENİM TELEFONUMDAN BİRÇOK KİŞİYLE YAZIŞTI" İDDİASI
Öte yandan, 2022 yılının temmuz ayında Bursa'da yaşayan C.S. (34), iddiaya göre, sosyal medya üzerinden F.A. ile tanıştı ve ikili bir süre mesajlaştı. F.A'nın görüntülü konuşma için 100 TL istediği, C.S'nin de parayı gönderdiği öğrenildi. Bir süre sonra F.A'nın C.S'yi aralarında geçen yazışmaları yaymakla tehdit ederek, düzenli olarak para istediği iddia edildi. Şantaja dayanamayan C.S'nin ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu, F.A. hakkında dava açıldığı bildirildi. Suçlamaları reddeden F.A. ise bu yazışmaları kendi telefonundan U.A'nın yaptığını, eşinin bu şekilde birçok kişiyle yazıştığını iddia etti.

2023 yılının ocak ayında Sakarya'dan Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gelen F.A., eşi U.A'dan boşanmak için dava açtı.

"YAŞADIĞIMIZ MAĞDURİYETLERDEN DOLAYI DELİLLERİ OLUŞTURMAM İKİ SENEMİ SÜRDÜ"
Yaklaşık bir yıldır eşinden ayrı yaşadığını söyleyen F.A., "Boşanma davası henüz sonuçlanmadı. 3 ve 5 yaşında 2 kızım var. Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü. Delilleri elde ettikten sonra polise ihbar ettim ve boşanma davası açtım. Eşimle evlenirken bana restoranda çalıştığını söylemişti. Dışarıdan normal aile gibi görünüyorlardı. İnternetten tanıştık ve evlendik. Evlendikten sonra sürekli adres değiştirmeye başladık. Sürekli çevresindeki insanlara yalan söylüyordu. Daha sonra bana da yalanlar söylediğini anladım" dedi.

"KÜLOTLU ÇORAP GİYİYORDU"
Eşinin kendisine bu sohbet sitelerine girmesi için baskı yaptığını iddia eden F.A., "Sitelerde soyunmamı isteyenler oluyordu. Ben yapamadığım için para gelmiyordu. Para gelmeyince eşim bana hakaret ediyordu. Hatta bir kişi bizden şikayetçi olmuş. Hat adıma kayıtlı olduğu için adamla konuşmadığım halde bana dava açıldı. Eşim, siteden konuştuğu adamdan şantaj ve tehditle para istemiş. Bu şekilde şikayet üzerine adıma dava açıldı. Eşim aldığı paraları sürekli kumarda yiyordu. Kadın külotlu çorabı giyiyordu. Yüzünü göstermiyor, sadece bacaklarını gösteriyordu. Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler 'Erkek misin?' diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu. Eşim önceden bana ne diyeceğimi söylerdi. Sözünü dinlemediğim zaman bana kızıyor, hakaret ediyordu. Eşim 2 seneye yakın bu şekilde para kazandı" ifadelerini kullandı.
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