SMA hastası çocuğun kumbarasını çalan şüpheliler yakalandı, hırsızlık anı kamerada
Kocaeli'nin Derince ilçesinde marketten SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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