Soba dumanını yangın sandılar

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Nevşehir'de sobadan çıkan duman üst kattaki metruk binaya dolunca vatandaş itfaiye ye yangın ihbarında bulundu.
Edinilen bilgiye göre Belediye caddesinde medyana gelen olayda bir iş yeri sahibi havaların soğuması nedeniyle iş yerinde soba yaktı. Sobadan çıkan duman üst katta bulunan metruk binaya doldu. Metruk binadan duman çıktığın gören vatandaşlar durumu itfaiye ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği metruk binada yangın olmadığı anlaşıldı. Çevredeki iş yeri sahipleri olayın soba bacasından çıkan dumandan kaynaklandığını söyledi. Yanlış ihbar sonrası olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.