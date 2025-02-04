Soba külünün yangın çıkardığı yangın kamerada | Video
Antalya'da ev sahibinin tamamen söndürmeden kovayla dışarı bıraktığı kül, yangına neden oldu. Yangın anı baştan sona güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.
YANGIN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda yangın anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde, ikamet sahibi tarafından sobadan çıkarılan kovanın evin girişinde bulunan koltuğun üzerine bırakıldığı, kova içerisindeki kül tamamen söndürülmediği için bir süre sonra koltuğun yanmaya başladığı ve yangının büyüdüğü görüldü.
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