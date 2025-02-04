Soba külünün yangın çıkardığı yangın kamerada | Video 04.02.2025 | 11:15 Antalya'da ev sahibinin tamamen söndürmeden kovayla dışarı bıraktığı kül, yangına neden oldu. Yangın anı baştan sona güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat'ın Çavuşköy Mahallesinde bir ikamette yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Ü.P. isimli vatandaşa ait eve gelen itfaiye ekibi, yangının vatandaşlar tarafından söndürülmesi üzerine ekipler yanan yerde soğutma çalışması yaptı.Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda yangın anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde, ikamet sahibi tarafından sobadan çıkarılan kovanın evin girişinde bulunan koltuğun üzerine bırakıldığı, kova içerisindeki kül tamamen söndürülmediği için bir süre sonra koltuğun yanmaya başladığı ve yangının büyüdüğü görüldü.