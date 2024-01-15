Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gecekonduda ikamet eden yaşlı bir adam, sobadan evin içine dolan dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince dışarıya çıkarılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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