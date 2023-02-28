Şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu | Video
HATAY Antakya'da yaşayan 7 kişilik Akıncı ailesinin evleri, ilk depremde ağır hasar gördü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
01:53
Meyve yüklü kamyonet kaza yaptı, meyveler yola saçıldı: 1 yaralı | Video 28.02.2023 | 11:35
08:31
04:48
İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası... SABAH drone’u görüntüledi | Video 28.02.2023 | 11:26
05:05
Öldürülen babasının fotoğrafına sarılıp gözyaşlarına boğuldu | Video 28.02.2023 | 10:41
03:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Şubat 2023 Salı atv izle! | Video 28.02.2023 | 10:36
01:08
Sultanbeyli’de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada | Video 28.02.2023 | 10:24
04:25
Güngören'de kar maskeli hırsızlar kamerada | Video 28.02.2023 | 10:03
01:13
07:08
02:04
04:42
Küçükçekmece'de motor tamir dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 28.02.2023 | 10:00
08:54
Şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu | Video 28.02.2023 | 09:33
05:40
02:27
Kağıthane'de gecekondu alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 28.02.2023 | 09:18
02:30
05:44
Plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video 28.02.2023 | 08:37
01:48
01:44
00:36
Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti | Video 28.02.2023 | 01:43