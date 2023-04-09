Şoförün anlık refleksiyle ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada | Video
Şişhane’de elektrikli scooter ile seyreden iki genç tehlikeli hareket yapınca yola savruldu. Halk otobüsünün altına giren iki genç şoförün anlık refleksiyle ölümden kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansırken otobüs şoförü Metin Akyol, “Refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım, bu sayede çocukların hayatını kurtardım” dedi.
"REFLEKSİMLE DİREKSİYONU SAĞA KIRDIM, ÇOCUKLARIN HAYATINI KURTARDIM"
Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Metin Akyol, "Taksim'den Aksaray istikametine giderken scooterlı iki genç tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybetti. Ardından da benim aracımın önüne düştü. Ben refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım. Bu sayede çocukların hayatını kurtardım. Biz önümüze her an bir şeyler çıkabilmesi sebebiyle eğitim alıyoruz. Çok şükür çocuğun canına ve yolcularımıza bir şey olmadı. Bu arkadaşlardan da tehlikeli hareketler yapmamasını istiyoruz. Araç büyük olduğu için şoförlerimiz duramayabilir. Acemi insanlara denk gelebilirler ve hayatlarını tehlikeye atabilirler. Bu yüzden scooterları tehlikeli kullanmasınlar" dedi.
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