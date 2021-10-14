Şoförünün uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı | Video

Uşak’ta şehirler arası yolcu otobüsünün, şehir içi toplu taşıma aracına çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında toplu taşıma aracında bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak - Ankara Karayolu üzerinde Banaz ilçesine bağlı Vatan Caddesi'nde meydana geldi. M.A., kontrolündeki şehirlerarası otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybolan araç R.B. idaresindeki şehir içi toplu taşıma aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şehirler arası otobüste bulunan 3 yolcu, hafif şekilde yaralanarak ambulans ile Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan yolcular, şoför M.A.'nın uyuduğunu iddia ederken ekiplerce de kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.