Video Yaşam Soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı | Video
Soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı | Video

Soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı | Video

14.11.2023 | 13:07

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev topuna döndü.

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Yangın, saat 11.00 sırasında Serik ilçesi Cumalı Mahallesi Çandır kavşağındaki bir soğuk hava deposunun plastik kasa bölümünde çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen soğuk hava deposunun yanında petrol istasyonunun olması nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangını ekipler yarım saat içinde kontrol altına aldı. Binlerce kasanın yandığı yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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