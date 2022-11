Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle yarış atlarının bakım süreci hakkında konuşan At Antrenörü Murat Karaman, “Bir atın günde antrenman öncesi ve sonrası olmak üzere en az 2 kez tımar edilmesi ve beslenme düzeni önemlidir. Özel efor sarf ettiklerinden dolayı yarış tayları için ek gıda yemleri verilmesi ve mevcut yeminin doğru planlanması gerekiyor” dedi.

Eskişehir'de yarış atlarının yoğunlukta bulunduğu bir çiftlikte at antrenörlüğü ve binici eğitmenliği yapan Murat Karaman, havaların soğumasıyla birlikte atlar için yapılması gerekenlerden bahsetti. Başta yarışlar için hazırlanan ve fiyatı milyonları bulan atlara özel bakım yapılması gerektiğini belirten Karaman, dikkat edilmesi gerekenlere de değindi. Atlar için önemli olan noktanın tımar ve yem konusu olduğunu ifade eden Karaman, genellikle halk arasında bilinen ve aktarlardan alınan gıda maddesinin de yer aldığını söyledi. Karaman, soğuk havalarda dışarı çıkarılan hayvanlar için "blanket" denilen örtünün kullanılması gerektiğini de vurguladı.

"YARIŞ ATLARINDA AVRUPA YEMLERİ KULLANILIYOR"

Aktarlarda satılan ve melas olarak bilinen gıda maddesi hakkında da konuşan Karaman, "Atların belirli periyotlarla bakımlarının yapılması gerekiyor. En önemlisi tımar ve yem konusu. Bir atın günde antrenman öncesi ve sonrası olmak üzere en az 2 kez tımar edilmesi ve beslenme düzeni önemlidir. Özel efor sarf ettiklerinden dolayı yarış tayları için ek gıda yemleri verilmesi ve mevcut yeminin doğru planlanması gerekiyor. Halk arasında kullanılan, aktarlardan alınabilen melas diye bilinen bir gıda var. Pancardan elde edilen kırmızı bir içerik. Bunu yemin içine dahil edebiliyoruz ve ayrıca havuç, elma gibi besinleri de vitamin için kullanabiliyoruz. Ayrıca yarış atlarında Avrupa yemleri kullanılıyor. Böylece yarış atlarının özel mineral ve vitamin kayıplarını tekrar alabilmek için" ifadelerini kullandı.

"ATLAR SOĞUK HAVALARDA ÜŞÜMEMEK İÇİN TÜYLERİNİ UZATIRLAR"

Soğuk havalarda dışarı çıkartılan atlara yapılması gerekenlere de değinen Karaman, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İngiliz atları, Arap atlarına göre soğuk havalara karşı daha dayanıklı olarak biliniyor. Fakat insan gibi düşünülebilir. Atlar soğuk havalarda üşümemek için tüylerini uzatırlar. Tabii ki soğukta bırakmamak lazım. Dışarıda bekleyeceği zaman üstlerine blanket dediğimiz kışlık örtülerini örterek bırakmak gerekiyor, o da en fazla 1-2 saat."

"ONLARA ÇOK ÖZEL BAKIYORUZ"

Günlük at bakımı hakkında bilgiler veren çiftlik sahibi Yunus Güçlü ise, "At bakımlarında günlük olarak sabah saat 07.00 civarlarında otunu arpasını veriyoruz. Öğlen 13.00 civarlarında tekrar beslenmesini sağlıyoruz. Akşam 19.00-20.00 civarlarında tekrar arpa ve otunu veriyoruz. Günlük de en az 1 kere bile olsa tımar edilmesi at için iyi olur. Buradaki atların hepsi damızlık ve hamile atlar. Mart ayı başından itibaren yavrulamaya başlayacaklar. Onlara çok özel bakıyoruz. Anlattıklarımızın dışında havucunu, Avrupa yemini, arpasını, yulafını ayrı ayrı veriyoruz" diye konuştu.