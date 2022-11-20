Video Yaşam Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video
Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video

Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video

20.11.2022 | 11:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video 04:27
Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video 20.11.2022 | 11:32
Özel hastanedeki skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş | Video 03:45
Özel hastanedeki skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş | Video 20.11.2022 | 11:32
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video 01:21
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video 20.11.2022 | 11:33
Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 00:55
Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 20.11.2022 | 08:57
Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı | Video 02:49
Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı | Video 20.11.2022 | 10:24
Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video 00:17
Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video 20.11.2022 | 09:49
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video 01:02
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video 20.11.2022 | 08:57
Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti | Video 07:06
Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti | Video 20.11.2022 | 08:56
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 04:36
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 19.11.2022 | 19:22
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 01:51
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 19.11.2022 | 16:54
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video 01:51
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:20
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 06:42
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 19.11.2022 | 16:06
Siverek’te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:26
Siverek'te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:14
Tekirdağ’da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:57
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video 19.11.2022 | 14:44
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:30
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 11.11.2022 | 12:01
Başakşehir’de kuryeyi hastanelik eden dayak kamerada | Video 00:32
Başakşehir'de kuryeyi hastanelik eden dayak kamerada | Video 19.11.2022 | 14:49
İran asıllı Kanadalı iş adamına kapkaç şoku: 60 bin lira değerindeki cep telefonu çalındı | Video 01:20
İran asıllı Kanadalı iş adamına kapkaç şoku: 60 bin lira değerindeki cep telefonu çalındı | Video 19.11.2022 | 15:14
Elektrik trafosu küçük çocuğun yüzünde bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 02:48
Elektrik trafosu küçük çocuğun yüzünde bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 19.11.2022 | 14:56
Sokak ortasında eşini öldüren eski polis adliyeye sevk edildi | Video 02:55
Sokak ortasında eşini öldüren eski polis adliyeye sevk edildi | Video 19.11.2022 | 14:55
İstiklal Caddesi’nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video 01:33
İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var | Video 19.11.2022 | 14:37

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle yarış atlarının bakım süreci hakkında konuşan At Antrenörü Murat Karaman, “Bir atın günde antrenman öncesi ve sonrası olmak üzere en az 2 kez tımar edilmesi ve beslenme düzeni önemlidir. Özel efor sarf ettiklerinden dolayı yarış tayları için ek gıda yemleri verilmesi ve mevcut yeminin doğru planlanması gerekiyor” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir'de yarış atlarının yoğunlukta bulunduğu bir çiftlikte at antrenörlüğü ve binici eğitmenliği yapan Murat Karaman, havaların soğumasıyla birlikte atlar için yapılması gerekenlerden bahsetti. Başta yarışlar için hazırlanan ve fiyatı milyonları bulan atlara özel bakım yapılması gerektiğini belirten Karaman, dikkat edilmesi gerekenlere de değindi. Atlar için önemli olan noktanın tımar ve yem konusu olduğunu ifade eden Karaman, genellikle halk arasında bilinen ve aktarlardan alınan gıda maddesinin de yer aldığını söyledi. Karaman, soğuk havalarda dışarı çıkarılan hayvanlar için "blanket" denilen örtünün kullanılması gerektiğini de vurguladı.

"YARIŞ ATLARINDA AVRUPA YEMLERİ KULLANILIYOR"
Aktarlarda satılan ve melas olarak bilinen gıda maddesi hakkında da konuşan Karaman, "Atların belirli periyotlarla bakımlarının yapılması gerekiyor. En önemlisi tımar ve yem konusu. Bir atın günde antrenman öncesi ve sonrası olmak üzere en az 2 kez tımar edilmesi ve beslenme düzeni önemlidir. Özel efor sarf ettiklerinden dolayı yarış tayları için ek gıda yemleri verilmesi ve mevcut yeminin doğru planlanması gerekiyor. Halk arasında kullanılan, aktarlardan alınabilen melas diye bilinen bir gıda var. Pancardan elde edilen kırmızı bir içerik. Bunu yemin içine dahil edebiliyoruz ve ayrıca havuç, elma gibi besinleri de vitamin için kullanabiliyoruz. Ayrıca yarış atlarında Avrupa yemleri kullanılıyor. Böylece yarış atlarının özel mineral ve vitamin kayıplarını tekrar alabilmek için" ifadelerini kullandı.

"ATLAR SOĞUK HAVALARDA ÜŞÜMEMEK İÇİN TÜYLERİNİ UZATIRLAR"
Soğuk havalarda dışarı çıkartılan atlara yapılması gerekenlere de değinen Karaman, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"İngiliz atları, Arap atlarına göre soğuk havalara karşı daha dayanıklı olarak biliniyor. Fakat insan gibi düşünülebilir. Atlar soğuk havalarda üşümemek için tüylerini uzatırlar. Tabii ki soğukta bırakmamak lazım. Dışarıda bekleyeceği zaman üstlerine blanket dediğimiz kışlık örtülerini örterek bırakmak gerekiyor, o da en fazla 1-2 saat."

"ONLARA ÇOK ÖZEL BAKIYORUZ"
Günlük at bakımı hakkında bilgiler veren çiftlik sahibi Yunus Güçlü ise, "At bakımlarında günlük olarak sabah saat 07.00 civarlarında otunu arpasını veriyoruz. Öğlen 13.00 civarlarında tekrar beslenmesini sağlıyoruz. Akşam 19.00-20.00 civarlarında tekrar arpa ve otunu veriyoruz. Günlük de en az 1 kere bile olsa tımar edilmesi at için iyi olur. Buradaki atların hepsi damızlık ve hamile atlar. Mart ayı başından itibaren yavrulamaya başlayacaklar. Onlara çok özel bakıyoruz. Anlattıklarımızın dışında havucunu, Avrupa yemini, arpasını, yulafını ayrı ayrı veriyoruz" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA