Soğukkanlı hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasında

Antalya'da girdiği 3 ayrı adresten klima boruları, elektrikli bisiklet ve demir alan Suriye vatandaşı M.E.A (23), polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Keşif yaptıktan sonra soğuk kanlılıkla hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin o anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık öncesi keşif yapan şüpheli, daha sonra klima boruları, eleklikli bisiklet ve çeşitli demir parçalarını çalıp, kayıplara karıştı. Çevresine aldırış etmeden hırsızlık yapan şüphelinin rahat tavırları, bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayların ardından araştırma başlatan Antalya Emniyeti Muratpaşa İlçe Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde hırsızlık olaylarını Suriye vatandaşı M.E.A.'nın yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, M.E.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.