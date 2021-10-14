Soğukkanlı katil zanlısı kamerada: Cinayeti işledi, silahı poşete koyup gitti | Video
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir konfeksiyon dükkanı sahibi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından poşete koyduğu silahla soğukkanlı şekilde dükkandan çıkan katil zanlısı, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde Çorlu Belediyesi binasının altında yer alan dükkanda meydana geldi. Hasan Koyuncu'ya ait dükkana gelen Necati Ö., henüz tespit edilemeyen bir sebeple Koyuncu'ya tabanca ile ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine dükkana doğru yönelen vatandaşlar, poşet içerisine koyduğu silahla dükkandan çıkan katil zanlısını etkisiz hale getirerek olayın meydana geldiği cadde üzerinde yer alan polis merkezine teslim etti. Dükkana giren komşuları Hasan Koyuncu'yu kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayı film izler gibi izleyen vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda katil zanlısının soğukkanlılığı ise dikkat çekti.