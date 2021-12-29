Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı | Video

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir okulda çocuklarla birlikte sınıfa giren kedi, öğrencilerin maskotu oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk havada çocukların şefkatli ellerine sığınan kedi, çocuklarla derse girip teneffüse çıkıyor, yoklamaya katılıyor, neredeyse bir dakika bile öğrencilerden ayrı kalmıyor.