Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı | Video

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir okulda çocuklarla birlikte sınıfa giren kedi, öğrencilerin maskotu oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk havada çocukların şefkatli ellerine sığınan kedi, çocuklarla derse girip teneffüse çıkıyor, yoklamaya katılıyor, neredeyse bir dakika bile öğrencilerden ayrı kalmıyor.