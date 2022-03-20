Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Erzurum'da ağaçta donan kuş asılı kaldı | Video 20.03.2022 | 12:40
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Amatör Lig'de maç bitti, kavga başladı | Video 20.03.2022 | 12:26
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Düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi | Video 20.03.2022 | 12:26
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Sultangazi'de otomobil alev topuna döndü | Video 20.03.2022 | 11:49
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Esenyurt’ta lise önünde çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu | Video 20.03.2022 | 11:21
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İstanbul Boğazı’nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada | Video 20.03.2022 | 11:21
00:27
Otomobili kamyonet gibi görenler hayrete düşürdü | Video 20.03.2022 | 11:20
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Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı | Video 20.03.2022 | 10:24
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Çelik kasa hırsızları operasyonla yakalandı | Video 20.03.2022 | 10:31
00:32
Sokak ortasında makasla öldürdüler | Video 20.03.2022 | 10:45
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Eski eşini balkonda vurdu | Video 20.03.2022 | 10:37
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Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 20.03.2022 | 10:24
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Bayburt’ta kar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.03.2022 | 10:31
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Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü | Video 20.03.2022 | 10:10
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Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi | Video 20.03.2022 | 09:51
Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı.