Soğuktan donmak üzere olan leylekler kamerada | Video

Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 1 derecelere düşmesiyle donmak üzere olan leylekler bir vatandaşın kamerasına takıldı.

Kar yağışı Bursa'da etkisini gösterirken, hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü. Nilüfer ilçesine bağlı Badırga Mahallesi'nde donmak üzere olan bir grup leylek, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın leyleklerle olan konuşması ise güldürdü.