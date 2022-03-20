Video Yaşam Soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi, görüntüler viral oldu | Video
Soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi, görüntüler viral oldu | Video

Soğuktan üşüyen köpek tramvaya bindi, görüntüler viral oldu | Video

20.03.2022 | 09:51

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İstanbul’da yoğun kar yağışıyla üşüyen sevimli köpek Sirkeci'den tramvaya binip Gülhane parkına kadar gitti. Sokak köpeği daha önce de tramvayda uyuyarak kameralara takılıp görüntüsü ile yolcuların içini ısıtmıştı. Yolcu ise yer isteyen köpeğe yerini vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada yayılan bir videoda sokak köpeğinin tramvayda gezinmesi gündem oldu. Sokakta üşüyen sevimli köpek görüntülerde önce tramvayın içerisinde dolaşıyor. Daha sonra yolcuların yanına gelerek dolaşan sevimli köpek bir yolcudan yer istercesine yanına geliyor. Yolcu ise yer isteyen köpeğe yerini vermesi renkli görüntüler oluşturdu. Sokak köpeği yolcu koltuğuna oturup camdan çevreyi izleyerek yolculuk yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı köpek daha önce de vatandaşlar tarafından tramvayda uyuyarak yolculuk ettiği görüntülenmişti.

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