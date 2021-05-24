Söğütlü’ye de su gelecek mi? | Video

Turizm cenneti Fethiye’nin su şebekesi olmayan Söğütlü Mahallesinde, köylüler 40 yılı aşkındır kova ve bidonlarla evine su taşıyor. Duruma isyan eden Muhtar Çolak, “Artık yeter! 40 yıldır çalmadık kapı bırakmadık. Kaderimize terk edildik” dedi.