Video Yaşam Şok Evleri’nde böyle yakalandılar! Kamp malzemeleri bulundu | Video
Şok Evleri’nde böyle yakalandılar! Kamp malzemeleri bulundu | Video

Şok Evleri’nde böyle yakalandılar! Kamp malzemeleri bulundu | Video

18.04.2022 | 10:56

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İstanbul’da son bir haftada 77 düzensiz kaçak göçmen, tutuldukları “Şok Evleri” olarak adlandırılan adreslerde yakalandı. “Avrupa Ülkeleri’ne Götürülme” vaadiyle 3’er bin Dolar paralarını aldıkları düzensiz kaçak göçmenleri söz konusu adreslere yerleştiren dört “Göçmen Kaçakçısı” yakalandı. Adreslerde beş şişme bot, 10 kürek, 18 uyku tulumu ve yedi kamp malzemesi ele geçirildi. Ayrıca son bir haftada İstanbul genelinde bin 644 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alınarak İstanbul İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir haftada dört ayrı "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir İlçeleri'nde çok sayıda adrese baskın yapıldı. 46'sı Afganistan, 14'ü Pakistan, 14'ü Suriye ve 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplamda 77 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlerin tutuldukları ve "Şok Evleri" olarak adlandırılan adreslerde yapılan aramalarda beş şişme bot, 10 kürek, 18 uyku tulumu, yedi kamp malzemesi, şişme botları şişirmek için kullanılan dört pompa ve dört merdiven ele geçirildi. "Göçmen Kaçakçılığı" suçunda kullanılan dört minibüse ve beş cep telefonuna el konuldu.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda "Göçmen Kaçakçılığı" yapan ve düzensiz kaçak göçmenlerden "Avrupa Ülkeleri'ne Götürme" vaadiyle kişi başı 3'er bin Dolar para alan dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3'ü tutuklanan dört kişiye toplamda 198 bin 198 lira idari para cezası kesildi. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca yine son bir hafta içerisinde İstanbul'da haklarında adli ve idari işlem yapılan bin 644 düzensiz kaçak göçmen, Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi ve Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz kaçak göçmenlerden 30'u sınır dışı edildi. 33 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere farklı illere sevk edildi. 137 kişi ise İstanbul İl Göç İdaresi kararıyla serbest bırakıldı. Bin 444 düzensiz kaçak göçmen ile ilgili ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

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