Video Yaşam Şok Evleri’ne operasyon! Tek adrese 10 kaçak göçmen yerleştirmişler | Video
Şok Evleri’ne operasyon! Tek adrese 10 kaçak göçmen yerleştirmişler | Video

Şok Evleri’ne operasyon! Tek adrese 10 kaçak göçmen yerleştirmişler | Video

03.04.2022 | 12:46

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İstanbul’da kaçak göçmenlerin yerleştirildiği ve “Şok Evleri” olarak adlandırılan beş adrese baskın yapıldı. 43 kaçak göçmen kurtarıldı. Havasız, nemli, sağlık ve insani koşullardan uzak olan adreslere 10’ar kaçak göçmen yerleştirildiği tespit edildi.

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İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde bulunan ve insan kaçakçıları tarafından Avrupa Ülkeleri'ne götürülmek istenen düzensiz kaçak göçmenlerin yerleştirildiği "Şok Evleri" olarak adlandırılan beş adrese baskın düzenledi.

Özel Harekat destekli ve eş zamanlı operasyonlarda; 40'ı Afganistan, 3'ü ise Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Havasız, nemli, sağlık koşullarından ve insani koşullardan uzak olan söz konusu adresler mühürlendi.

İnsan ticareti yapan kişilerin tek adrese 10 kaçak göçmen yerleştirdikleri tespit edildi.

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