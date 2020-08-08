Video Yaşam Şok operasyonlarla 45 firari suçlu yakalandı | Video

Şok operasyonlarla 45 firari suçlu yakalandı | Video

Şok operasyonlarla 45 firari suçlu yakalandı | Video
08.08.2020 | 17:37

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla uyuşturucu satıcıları ve aranan firari suçlulara yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı şok operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 45 aranan firari suçlu yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla umuma açık iş yerlerine ve şüpheli noktalara yönelik eş zamanlı seri operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda geçmişte işledikleri suçlardan ötürü tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezası alan, haklarında yakalama kararı bulunan ve polisler tarafından aranan 45 firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Bazı iş yerlerinde ve şüpheli görülen kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; altı kilo 340 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk isimli uyuşturucu madde, 737 gram Eroin maddesi, 543 gram Esrar maddesi, 768 adet uyuşturucu hap, üç ruhsatsız tabanca, 12 mermi, bir bıçak, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 lira ve bin 700 Dolar ele geçirildi. Ele geçirilen toplam uyuşturucu madde miktarının 10 kilogram olduğu ifade edildi. Uygulama ve operasyonlar toplamında 99 kişiye yasal işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

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