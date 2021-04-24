Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video
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İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütle uçuş yapan dört kişiye 12 bin 876 lira ceza kesildi.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 23 Nisan Cuma günü Büyükçekmece İlçesi'ne bağlı Kordon Boyu Sahili kesiminde paraşütle uçuş yapan kişiler olduğunu tespit etti. Paraşütle uçuş yapan ve Mimar Sinan Sahili'ne iniş yaptıkları tespit edilen dört kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.