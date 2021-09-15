Video Yaşam Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video

Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video

Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video
15.09.2021 | 16:36

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Eskişehir’de gece başlayan sağanak yağış, öğle saatlerine doğru şiddetini arttırınca bazı sokaklar adeta göle döndü, esnaf işlerini bırakıp biriken suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

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Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısı, dün geceden itibaren etkili olurken sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Öğle saatlerine kadar devam eden sağanak yağış, bazı sokaklarda taşkınlığa sebep oldu. Tepebaşı ilçesinde bulunan Bayramyeri Sokak, adeta göle döndü. Bölge esnafı, sokaktaki suyu kendi imkânlarıyla boşalttı. Bir esnaf o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"HİÇBİR ÖNLEM ALINMIYOR"
Bayramyeri Sokağa esnaf arkadaşını ziyarete gelen Hakan Yılmaz, hiçbir önlemin alınmadığını söyledi. Yolun ortasında eğimin fazla olduğunu ve bu durumun yoğun su birikintisi oluşmasında etkisi olduğunu aktaran Yılmaz, "Yolun ortasındaki eğimi bu kadar yüksek yapmanın anlamı var mı? Ben belediyeyi anlayamıyorum. Esnafın hali berbat. Bunun kışı da, yağmurları da var. Eğer 4-5 saat yağmur yağarsa burası tamamen felç. Aynı şey İki Eylül Ortaokulu'nun orada var. Yani hiçbir önlem alınmıyor" diye konuştu.

"KENDİ EMEKLERİMİZLE SUYU TEMİZLEDİK"
Kovalarla dükkânının önündeki suyu tahliye eden Devran İnci, her sene bu sokağı su bastığını söyledi. Belediyeyi bu problem yüzünden aradıklarını, ancak yetkililerin telefonu yüzüne kapattıklarını iddia eden İnci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bayramyeri Sokağı esnafıyım. Her sene karşılaştığımız bir durum. Her sene şikâyet ediyoruz, dilekçe veriyoruz ve arıyoruz ama her seferinde telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Bu konuda bize yardımcı olmuyorlar. İşlerine geldiği gibi davranıyorlar. Ben bu durumdan esnaf olarak şikâyetçiyim. Bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Kendi emeklerimizle birkaç esnaf arkadaşla suyu temizledik. İşimizi bırakıp kovalarla saatlerce su boşalttık."

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