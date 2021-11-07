Video Yaşam Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video

Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video

07.11.2021 | 12:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, babası ve kardeşleri yaralı kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video 02:22
Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, babası ve kardeşleri yaralı kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video 07.11.2021 | 20:05
Adana’da iş makinesi operatörü vurularak öldürüldü 01:00
Adana’da iş makinesi operatörü vurularak öldürüldü 07.11.2021 | 16:48
Otomobilin içindeki zulayı narkotik köpeği buldu | Video 04:43
Otomobilin içindeki zulayı narkotik köpeği buldu | Video 07.11.2021 | 16:46
Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı! Feci kaza kamerada | Video 03:33
Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı! Feci kaza kamerada | Video 07.11.2021 | 16:15
Jandarma zeytin hırsızlıklarına karşı tarlalarda devriyeye çıkıyor 04:43
Jandarma zeytin hırsızlıklarına karşı tarlalarda devriyeye çıkıyor 07.11.2021 | 16:42
Silahlı market soyguncusu yakalandı | Video 01:10
Silahlı market soyguncusu yakalandı | Video 07.11.2021 | 15:52
Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı feci kaza kamerada | Video 03:02
Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı feci kaza kamerada | Video 07.11.2021 | 15:36
Sahipsiz eşek, 5 gündür can çekişiyor | Video 00:42
Sahipsiz eşek, 5 gündür can çekişiyor | Video 07.11.2021 | 15:09
Sarıyer’de minibüs kazası: 1 ölü 7 yaralı! 06:31
Sarıyer'de minibüs kazası: 1 ölü 7 yaralı! 07.11.2021 | 14:18
Şişli’de mağaza kabininde turistin çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı 01:07
Şişli'de mağaza kabininde turistin çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı 07.11.2021 | 14:13
Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı 01:37
Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı 07.11.2021 | 13:52
Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı! 01:16
Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı! 07.11.2021 | 13:40
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video 01:48
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video 07.11.2021 | 12:41
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video 02:51
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video 07.11.2021 | 12:41
Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:50
Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 07.11.2021 | 13:07
İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR’ı yağmalandı 01:49
İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR'ı yağmalandı 07.11.2021 | 12:41
Şırnak dağları beyaza büründü 01:26
Şırnak dağları beyaza büründü 07.11.2021 | 12:34
Alanya polisi’nden itfaiye merdiveniyle tombala baskını 00:56
Alanya polisi'nden itfaiye merdiveniyle tombala baskını 07.11.2021 | 12:16
Konya’da hırsızlık olayına karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi 00:40
Konya'da hırsızlık olayına karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi 07.11.2021 | 11:46
Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler 06:59
Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler 07.11.2021 | 11:35

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde apartmanların ortasında kalan ve bulunduğu sokağı ortadan ikiye bölen türbeyi görenler şaşırıyor. Mahalle sakinlerinden Muazzez Aydın (72) "Türbe sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay. Cuma günleri dua etmeye gelen çok oluyor " dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Sevinç Sokak'ta bulunan ve Manisa ermişlerinden olduğu belirtilen Terzizade Ahmed Efendi'nin türbesi, bulunduğu yer itibarıyla dikkati çekiyor.

Ege Mahallesi'nin imara açılmasıyla 17'nci yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi, apartmanların arasında kaldı. Bulunduğu sokağı ikiye bölen türbeyi ilk kez görenler şaşkınlık yaşarken, mahalli ise duruma zamanla alıştı. Her cuma günü ziyarete gelenler de türbe başında dua ediyor.

'MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK ALIŞTIK'
Mahalleye 6 ay önce taşındığını ve türbenin bulunduğu Sevinç Sokak'ta oturduğunu belirten Nevzat Çakar (70), "Aslında çok güzel. Sokağı tarif etmede işime çok yarıyor. Misafirlerim geldiği zaman, ilk gördüklerinde önce şaşırıyorlar. Biz de ilk gördüğümüzde şaşırmıştık" dedi. Oğlunu arkadaşına bırakmak için sokağa gelen Haldun Dalyan (43) ise "Buraya ikinci gelişim. Daha önce burada bir türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce ilginç geldi ama güzel. Böyle bir sokakta otururum ama çekinebilirim de mahalle sakinleri alıştı sanırım" ifadelerini kullandı. Türbenin bulunduğu sokakta yaklaşık 40 yıldır oturan Muazzez Aydın da "İlk geldiğimizde burada türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım. Türbe sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay oluyor. Cuma günleri kalabalık oluyor. Mahalle sakinleri olarak alıştık" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA