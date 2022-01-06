Video Yaşam Sokak hayvanları için geliştirilen hybrid çözüm sokağa bırakılan pitbulları artırdı | Video
Sokak hayvanları için geliştirilen hybrid çözüm sokağa bırakılan pitbulları artırdı | Video

Sokak hayvanları için geliştirilen hybrid çözüm sokağa bırakılan pitbulları artırdı | Video

06.01.2022 | 15:35

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelere çağrısının örneği Van’da 3 yıldır gerçekleşiyor. Engelli, yaşlı, yavru ve tehlikeli ırklar barınakta tutulurken tüm sokak hayvanlarının aşılama ve beslenme ihtiyaçları giderilerek, saldırıların önüne geçiliyor. Bakımevi başhekimi Kerem son dönemde artan cezai işlemlerle sokaklara pitbull bırakılma oranında artış yaşandığını belirtti.

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Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda bakılması ve insanlara tehdit oluşturmaması için belediyeler çalışmalarını sürdürüyor. 10 bin metrekare alanda hizmet veren Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi hayvanlar için en iyi şartları sunuyor. Tehlikeli ırk olarak geçen 27 hayvan dahil yaşlı, yavru ve engelli 250 hayvanın barınakta tüm ihtiyaçları giderilirken, sokakta olan yüzlerce hayvanın aşılama çalışmaları yapıldıktan sonra alındıkları yere bırakılarak düzenli beslenmeleri gerçekleştiriliyor.

SOKAK HAYVANLARI TEHLİKELİ DEĞİL

Bakımevi başhekimi Veteriner Özge Kerem son dönemlerde gündeme gelen sokak hayvanlarının hangi çalışmalar sonucu tehlike arz etmediğini anlattı. 2018'den bu yana yaklaşık 40 bin hayvana aşılama ve tedavi hizmeti verildiğini söyleyen Kerem "Biz sokaklarda küpesiz olarak gördüğümüz hayvanları buraya getiriyoruz. Onlara bir kısırlaştırma çalışması yapılıyor ve yıllık olarak düzenli aşıları yapılıyor. Derinin altına yerleştirilen mikro çip ile hangi hayvana hangi tarihte ne yapıldığı kolayca takip ediliyor. Bu yıl 11 bin aşı yaptık sokak hayvanlarına. Kısırlaştırılan hayvan yüzde 98 oranında uysallaşıyor ama biz bunun burada bir süre takibini yapıyoruz. Rehabilite sürecinde hayvanın saldırganlığı devam ederse onu aldığımız yere bırakmak yerine burada bakıyoruz. Ama herhangi bir tehlike arz etmediğinde aldığımız bölgeye hayvanları geri bırakıyoruz" dedi.

DÜZENLİ BESLEME İLE SALDIRGANLIK BİTİYOR

Hayvanların en önemli saldırı nedeni açlıkla mücadelenin de önemine değinen Kerem "İlde bizim 120 odak noktamız var. Sabah akşam buralara kuru mama bırakıyoruz. Bu noktaların dışında da vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve saha tespiti sonucunda mama bırakma işlemleri sürüyor. Bu yıl 80 ton mama dağıtımı gerçekleşti. Hayvanseverler isterlerse bu besleme çalışmalarına katılıyorlar. Bu konuda dernekler ve kişilerle işbirliğine açığız. Buranın kapıları tüm vatandaşlarımıza açık istenildiği zaman buradaki hayvanlar ziyaret edebilir. Pandemi öncesi öğrenciler için düzenli geziler de yapılıyordu" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA BIRAKILAN HAYVAN ARTTI

Son dönemlerde yaşanan olayları değerlendiren Özge Kerem "Son dönemde artan cezai işlemlerle sokaklara pitbull bırakılma oranında artış yaşandı. Maalesef bu hayvanların dövüştürüldüğünü görüyoruz. Buraya getirilen hayvanlardan yara izleriyle karşılaşıyoruz" dedi.

SOKAKTA KALAMAYACAKLAR BAKIMEVİNDE

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan hayvanlar sokakta bulunurken; engelli, yaşlı, yavru ve tehlikeli ırklar bakımevinde sürekli olarak kalıyor. 500 köpek 250 kedi kapasiteli bakımevinde son yayınlanan genelgede yer alan tehlikeli ırklardan 27 misafir bulunuyor. Hastalık ve kaza gibi durumlarda yaralanan hayvanların ise tedavi, ameliyat süreçleri gerçekleşiyor. Kemoterapi, kırık tedavisi gibi tedaviler bakımevinde mümkün. Öte yandan sahiplendirme işlemi de gerçekleştiriliyor.

SALDIRI İHTİMALİNDE NE YAPMALI?

Veteriner Hekim Özge Kerem sokakta bir saldırı ihtimalinde neler yapılabileceğini şu şekilde sıraladı:

*Vücudun salgıladığı adrenalin hormonunu köpekler farkettiği için sakin kalmak gerekiyor.
*Hayvanın yanında yüksek sesle konuşulmamalı.
*Uzun süre göz teması kurulmamalı.
*Köpeğin önünde çömelmeli.
*Eğer bir kişiye bir pitbull saldırısı görülürse köpeğin arka ayakları havaya kaldırılmalı bu şekilde ağzı açılır.

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