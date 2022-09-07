Sokak kavgası karakolda bitti | Video

Bolu’nun Gölyüzü Mahallesi’nde 2 kızın birbiriyle kavga etmesine ailelerde karıştı. 10 kişi gözaltına alındı. 2 kişi de yaralandı.

Bolu'da dün akşam saatlerinde Gölyüzü Mahallesi Karaarslan Sokak üzerinde engelli olan bir kızla başka bir kız sözlü tartışmaya girdi. Engelli kıza argo ve küfürler yağdıran diğer kız arkadaşlarını toplayarak, Gölyüzü Mahallesi'ne engelli kızın ailesini ve kendisini darp etmeye gitti. Mahalle'ye gelen gençler, engelli kızın evinin önünde aile ile saç saça birbirine girdi.

Gölyüzü Mahallesi bir anda savaş alanına döndü. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavgada 10 kişi gözaltına alındı. Kavga anları vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçelievler Polis Karakolu'nda gözaltına alınan 10 kişinin sorgulaması devam ediyor. Kavgada yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi edildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Gözaltına alınan 10 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.