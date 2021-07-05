Video Yaşam Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu | Video

Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu | Video

Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu | Video
05.07.2021 | 11:58

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Bursa'nın İznik ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Mehmet Alper Doğan'ı bir kağıt toplayıcısı kurtardı. Küçük çocuğun yüzündeki izin kalıcı olacağı öğrenildi.

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Olay sahil yolu İznik Orman İşletme Şefliği önünde yaşandı. Orman İşletme Şefi Kamil Doğan'ın oğlu olan 8 yaşındaki Mehmet Alper Doğan şefliğe gitmek için yolun karşından geçerken bir anda başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O esnada orada kağıt toplayan bir genç çocuğu kurtardı. Küçük Mehmet yüzünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Alper Doğan tedavi altına alındı.

Doktorlar Küçük Mehmet'in yüzündeki yaranın izinin ömür boyu kalacağını ifade ettiler. Köpek tarafından ısırılan Mehmet Alper Doğan'ın tedavisi sürerken, kağıt toplayıcısı ve baba Kamil Doğan yaşadıklarını anlattılar.

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