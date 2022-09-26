Sokak köpeği Boris'in bıçaklanma anı kamerada | Video

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, E.E. (47) yanına yaklaşan 'Boris' isimli sokak köpeğini bıçaklayıp, öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, E.E. polis tarafından gözaltına aldı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. Market çalışanları, bir kişinin elindeki bıçakla mahalleli tarafından 'Boris' ismi verilen sokak köpeğine doğru yürüdüğünü fark etti. İddiaya göre, E.E. elindeki bıçakla kendisine müdahale eden market çalışanlarının üstüne yürüyüp, tehdit etti. Market görevlilerinin içeriye girmesini fırsat bilen E.E. önce Boris'i yanına çağırdı ardından da bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi. Karnından yaralanan ve marketin yan tarafına giden Boris orada öldü. Mahalle tarafından sevilen Boris'in bugüne kadar kimseye saldırmadığı öğrenildi.

Olay anı saniyeye saniye güvenlik kamerasına yansırken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yürütülen çalışma sonucu Gümbet Mahallesi'ndeki bir arazide saklanırken aynı gün yakaladı.

İşsiz olduğu öğrenilen E.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.