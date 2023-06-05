Sokak köpeğine kemerle işkence yapan şüpheli gözaltında | Video 05.06.2023 | 15:00 Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde sokak köpeğini kemeriyle öldüresiye döven Ahmet Koru gözaltına alındı. Koru’nun köpeği dövdüğü anlar saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada yer alan görüntülere yüzlerce hayvansever tepki gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde sokak köpeğini kemeriyle döven Ahmet Koru, bir hayvansever tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hayvanseverin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli Ahmet Koru polis tarafından gözaltına alındı.

Koru'nun uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık gibi bir çok suçtan kaydı olduğu belirtildi.

Görüntü sosyal medyada paylaşılırken yüzlerce hayvansever Koru'ya tepki gösterdi.