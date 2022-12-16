Video Yaşam Sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan'ın saç derisi koptu | Video
Sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan'ın saç derisi koptu | Video

Sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan'ın saç derisi koptu | Video

16.12.2022 | 15:07

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Gaziantep'te, okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan Arslan yaralandı. Saç derisi kopan, yüz ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Nihatcan'a doku nakli yapıldı.

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Olay, 14 Aralık'ta, Nurdağı ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Anaokulu öğrencisi Nihatcan Arslan, okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saç derisi kopan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Nihatcan, annesi İlknur ve babası Erdal Arslan tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Nihatcan, daha sonra Gaziantep'teki özel hastaneye sevk edildi.

KOPAN PARÇAYI BUZ KALIPLARINDA GETİRDİLER
Arslan ailesi, 2 çocuklarının küçüğü olan Nihatcan'ın kafasından kopan saç derisini buz kalıplarına koyarak hastaneye getirdi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Operatör Doktor Kağan Bekircan tarafından 4 saat süren ameliyatla Nihatcan'ın başına kopan saç derisi dikildi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ
Nihatcan Arslan'ın operasyonunu gerçekleştiren Dr. Kağan Bekircan, saç derisinin yarısının kopuk halde hastaneye getirildiğini söyledi. Çocuğun saç derisinin ayrı bir kapta korunup soğuk şekilde uygulama yapılıp getirildiğini ifade eden Dr. Bekircan, "Ameliyatta seç derisi damarlarını onardık. Saç derisinde kopan parçada dolaşımı sağladık. Şu an takiplerini yapmaktayız. Çocuğun enfeksiyon durumunu takip ediyoruz. Antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ayrıca psikiyatrist doktordan destek alıyoruz. Şu anda saç derisindeki dolaşım iyi gidiyor. Ek tedavilerle beraber çocuğun hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kopan parçayı eski yerine naklettik. Damar onarımı yapılarak da dolaşımı sağladık. Şu anda tedavisi sürüyor. Damarlarını çalışır halde tutmaya çalışıyoruz. Gelen dokuda köpeğin ağzından kurtarıldığı için deride zedelenme oluşmuş. Köpeğin diş izlerinin yarattığı ezilmeler vardı. Şu anda onun takibini yapıyoruz. 3-4 gün daha tedavi sürecek. Enfeksiyon yok" diye konuştu.

'TOPLATILMASINI İSTİYORUZ'
Olayı anlatan Erdal Arslan, "Çocuğumu köpeğin elinden zorla aldık. Hastaneye getirdik. Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Çocuğun durumu iyi. Yaklaşık 4 saat ameliyatı sürdü. Tedavisi devam ediyor" dedi.

Nihatcan'ın amcası Erol Arslan ise sokakta bağrışma sesini duyup çıktıklarını ve yeğenini kurtardıklarını belirterek, "Evimiz yakın olduğu için bağırma sesi duydum. Olay yerine geldim. Sokak köpeği çocuğun kafasını tutmuş ve kafatasının derisini koparmıştı. Köpeği etkisiz hale getirdik. Derisiyle birlikte çocuğu hastaneye getirdik. Köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Zor durumdayız. Çocuğumuzun bilinci yerinde değil. Yetkililerden bu konuda bizlere yardım etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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