Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaralandı | Video
Rize’nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeğini sevmek isteyen 2 yaşındaki çocuk saldırıya uğradı.
"BU DURUM BİZİ ÇOK ÜZDÜ"
Oğlunun köpeğe yaklaşmasıyla birlikte baldırından ısırıldığını ifade eden Melike Özyanık, "O gün market alışveriş yapmaya gitmiştik. Görümcem ve ikimizin de çocuğu yanımdaydı. Marketten dışarıya çıktık ve daha sonrasında bir köpek yatıyordu. Çocuğum da zaten yanımızdaydı. Çocuklarıma hayvan sevgisini zaten aşılıyorum. Hayvanları severler ama sahipli olanları. Buna güvenerek birazcık yaklaştı. Geri dönerek aradaki mesafeyi daralttığında köpek bir anda baldırını ısırdı. O an benim tepkimle birlikte köpek oradan uzaklaştı. Çocuğum köpeğin ısırığıyla birlikte psikolojik bir etki bıraktı. Aşıya maruz kalıyoruz. Hayvanları seviyoruz. Çocuklarımın ikisi de hayvanları sever. Burada kontrolsüz bir şekilde böyle olması sonucunda artık temkinli davranıyor. Yarasına dokundurmuyor. Hayvanlara artık biraz daha mesafeli davranıyor. Bu durum bizi çok üzdü. Başıboş şekilde dolanan hayvanların biraz daha kontrol altına alınması gerekiyor. Yara aldı. Psikolojik de darbe aldı. Daha kötü sonuçlarda almış olan çocuklar da var. Bunlar için biraz daha kontrol altına alınmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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