Video Yaşam Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video
Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video

Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video

23.12.2022 | 18:10

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçmak isterken düşen kadın düşerek yaralandı. Kolu kırıldan kadının oğlunun da bir hafta önce aynı bölgede köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi.

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