Sokak köpeklerini boyunlarına ip takarak toplayan belediye personeline büyük tepki | Video
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Artvin’in Arhavi ilçesinde belediye personelleri tarafından boyunlarına ip takılıp eziyet edilerek toplanan sokak hayvanları güvenlik kamerasına yansımış, yaşanan olay büyük tepkilere neden olmuştu. Arhavi Belediyesi konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, personele cezai işlem uygulanacağını kayıp hayvanlarını geri getirileceği belirtti.
Artvin'in Arhavi ilçe Belediyesi'nden, boyunlarına ip takılarak toplanan sokak köpekleri hakkında açıklama yapıldı. Yapıla açıklamada, "personelin tutumu tasvip edilemeyecek noktada olmuştur. Küpeli sokak hayvanlarımızın tekrar ilçemize getirilmesi konusunda ve personeller hakkında cezai işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.