Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada | Video 06.01.2025 | 11:16 Eskişehir'de gece saatlerinde sokak köpeklerinin talihsiz bir kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi'nde Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yoldan geçen 2 sokak köpeği, park edilen araçların arasında bulunan bir kedi kulübesini gözlerine kestirdi. Kulübeye yaklaştıklarında içerisinde kedi olduğunu fark eden köpekler, talihsiz hayvana saldırdı. Köpeklerin kediyi sokağın ortasına çekip parçaladıkları o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.