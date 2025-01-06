Video Yaşam Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada | Video
Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada | Video

Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada | Video

06.01.2025 | 11:16

Eskişehir'de gece saatlerinde sokak köpeklerinin talihsiz bir kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

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Olay, geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi'nde Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yoldan geçen 2 sokak köpeği, park edilen araçların arasında bulunan bir kedi kulübesini gözlerine kestirdi. Kulübeye yaklaştıklarında içerisinde kedi olduğunu fark eden köpekler, talihsiz hayvana saldırdı. Köpeklerin kediyi sokağın ortasına çekip parçaladıkları o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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