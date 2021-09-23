Video Yaşam Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı | Video

Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı | Video

Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı | Video
23.09.2021 | 10:19

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Sultangazi’de sahibinin peşine takılan kediyi sokak köpekleri kovaladı. Korkarak ağaca tırmanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Cebeci mahallesinde yaşandı. Çocuklarını okuldan almak için evden ayrılan Yıldız Gezer, isimli kadının peşine kedisi de takıldı. Sokak köpekleri kovalayan "Duman" isimli kedi ağaca tırmandı. Tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi kurtarmak için çözüm bulamayan Gezer, çareyi itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu. Kedinin korkmaması için Gezer itfaiye eri ile sepete bindi. Sepete binen Yıldız Gezer ve İtfaiye eri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Mahalle sakinleri de yaşanan o anlar film izler gibi izledi.

Yıldız Gezer, "Kediyi kızım Elif Sare buldu küçüktü annesi terk etmiş süt bile içemiyordu zor besledik. Normalde ev kedisi dışarıda yaşayamadığı için köpeklerden korkup ağaca tırmanmış. Çözüm bulamayınca itfaiyeden yardım istedik, sağ olsunlar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz aynı zamanda sokak kedilerini de besliyoruz. Kapımızın önünde yavru kedilerimizde var hayvanları seviyoruz" diye konuştu.

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