Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Malatya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çığlık atarak ve elindeki çuval parçalarını köpeklere sallayarak saldırıdan kurtuldu.
MAHALLE MUHTARI SIKINTIYI YETKİLİLERE DUYURDU
Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, mahallede son zamanlarda artan başıboş sokak köpekleri nedeniyle saldırılara sıkça tanık olduklarını belirtti. Özellikle kadınlar ve çocukların mahallede güvenle yürüyemediğini vurgulayan Tunç, bu sorunun çözülmesi için Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyeleri ile iletişime geçtiklerini açıkladı. Muhtar Tunç, sokak köpeklerinin mahalleden alınarak barınağa götürülmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
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