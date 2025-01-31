Video Yaşam Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu! O anlar kamerada | Video

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu! O anlar kamerada | Video

31.01.2025 | 10:29

Malatya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çığlık atarak ve elindeki çuval parçalarını köpeklere sallayarak saldırıdan kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi tekel depolarının bulunduğu araziden geçmeye çalışan bir çocuk köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun, köpeklerin saldırısına uğradığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun çığlık atarak yardım istediği ve elindeki çuval parçası ile köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Yaklaşık bir dakika süresince çığlık atan çocuğun yardımına çevrede bulunan bir araç sürücüsü yetişirken köpekler bölgeden uzaklaştı.

MAHALLE MUHTARI SIKINTIYI YETKİLİLERE DUYURDU
Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, mahallede son zamanlarda artan başıboş sokak köpekleri nedeniyle saldırılara sıkça tanık olduklarını belirtti. Özellikle kadınlar ve çocukların mahallede güvenle yürüyemediğini vurgulayan Tunç, bu sorunun çözülmesi için Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyeleri ile iletişime geçtiklerini açıkladı. Muhtar Tunç, sokak köpeklerinin mahalleden alınarak barınağa götürülmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
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