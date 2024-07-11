Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan dağ keçisi tedavi altına alındı | Video
Tunceli’de sokak köpekleri dağ keçisi sürüsüne saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan yavru dağ keçisi tedavi altına alındı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Hacimi Park mevkiine kadar inen koruma altındaki dağ keçileri, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırısı sonucu yavru bir dağ keçisi yararlanırken, bölgedeki köpekleri vatandaşlar uzaklaştırdı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralı yaban keçisini bulunduğu yerden alarak, veteriner hekim kontrolünden geçirdi. Tedavisine başlanılan ve biberonla beslenen yavru yaban keçisinin, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
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