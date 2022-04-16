Sokak magandasının elektrik panosunu bir tekmede devirdiği anlar kamerada | Video
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Tekirdağ Çorlu’da kendinden geçen bir şahsın elektrik panosunu tekmeleyip yerle bir ettiği anlar güvenlik kamerasına takıldı. Sokak magandasının çirkin hareketi, vatandaşlardan büyük tepki çekti.