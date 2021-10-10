Video Yaşam Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sokak ortasında başından vurulmuştu, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı | Video

10.10.2021 | 14:45

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde husumetlisi olduğu arkadaşı tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Ramazan Çar'ın ve zanlının birlikte son görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 8 Ekim Cuma günü akşam saat 18.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda cezaevinden çıkan Kenan Cesur (37), Yalı Mahallesinde birlikte kahvehanede oturduğu Ramazan Çar (41) ile bir süre sonra mekandan ayrıldı. Birlikte sokakta yürüyen ikili daha sonra Kenan Cesur'un evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, evindeki tüfek ile Çar'a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ELİNDE TÜFEKLE BÖYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Arkadaşını tüfekle vuran Kenan Cesur adlı şahıs, tüfeği ile olay yerinden kaçarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamarası ile görüntülendi. Görüntülerde sokak ortasında arkadaşını vuran Cesur'un, elinde tüfek ile sokaktan koşarak gözden kaybolma anları yer alıyor.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KAÇARKEN YAKALANDI
Ölen Çar'ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Arkadaşını vuran Cesur ise kaçmaya çalışırken Garipler Mezarlığı mevkiinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Cesur, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ramazan Çar'ın cenazesi Değirmendere Dört Yol Caminde kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

KAHVEHANEDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Öte yandan, ikilinin birlikte son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Çar'ın yüzünü peçete ile sildiği sırada yanına Kenan Cesur'un geldiği, daha sonra ikilinin ayaküstü konuşmasının ardından dükkandan çıktığı görülüyor.

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