Video Yaşam Sokak ortasında bıçaklandı | Video
Sokak ortasında bıçaklandı | Video

Sokak ortasında bıçaklandı | Video

04.08.2023 | 22:32

Çorum'da bir kişi tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

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