Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada | Video

Konya’da bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi İbni Abidin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşları ile yürüyen M.K. (18) ve A.D. (16) tanımadıkları kişilerin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Çıkan arbedede M.K. ve A.D. yaralandı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından M.K.'nin sırtından A.D.'nin ise bacağından yaralandığı belirlenirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, M.K. ve A.D. arkadaşları ile sokak üzerinde yürüdüğü sırada elinde sopa ve bıçakla kendilerine saldıran grubun geldiği, çıkan arbedede M.K. ve A.D'yi yaraladıkları görülüyor.

"BİRKAÇ ŞAHIS BİZE SALDIRDI"

Olay anında yaralanan M.K. ve A.D.'nin arkadaşı Mehmet Efe, "Normal olarak geliyorduk birkaç şahıs bize saldırdı. Aramızda hiçbir şey de olmadı. Gelirken bir anda arbede çıktı. Buralardan birkaç kişi koştu. Sonra bıçakla yaralama oldu iki arkadaşımıza. Bana da saldırdılar ondan sonra da kaçtılar" dedi.

Kavgayı ayırmaya çalışan Muhammed Sancar ise, "Birinin elinde sopa vardı, birinin elinde de bıçak vardı. Ne oldu falan derken direkt çocuklardan birini yere yatırdılar biri çocuğu kovalarken ben birini düşürdüm. Tekrar bıçağı eline aldı, çocuklara tekrar saldırıp kaçtılar" diye konuştu.