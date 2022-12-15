Video Yaşam Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada | Video
Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada | Video

Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada | Video

15.12.2022 | 08:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli emniyete getirildi | Video 02:05
6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Kadir İstekli emniyete getirildi | Video 15.12.2022 | 09:23
Gaziantep’te, sahte içki operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:02
Gaziantep'te, sahte içki operasyonu: 13 gözaltı | Video 15.12.2022 | 09:21
Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada | Video 03:03
Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada | Video 15.12.2022 | 08:56
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 01:49
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 15.12.2022 | 08:48
Tartıştığı şahsı tabancanın kabzasıyla yaraladı, o anlar kamerada | Video 01:33
Tartıştığı şahsı tabancanın kabzasıyla yaraladı, o anlar kamerada | Video 15.12.2022 | 08:56
İki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:53
İki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.12.2022 | 08:46
Öğrencisine nefes oldu | Video 01:13
Öğrencisine nefes oldu | Video 14.12.2022 | 19:33
İki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:53
İki kardeşin hayatını kaybettiği cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.12.2022 | 19:20
Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli tutuklandı | Video 00:20
Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2022 | 15:14
Şişli Belediyesi’nde staj gören 18 yaşındaki kız, belediye binasından düşerek hayatını kaybetti | Video 02:19
Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki kız, belediye binasından düşerek hayatını kaybetti | Video 14.12.2022 | 15:24
İstanbul’da evlat cinayeti! Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü | Video 02:25
İstanbul’da evlat cinayeti! Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü | Video 14.12.2022 | 15:28
Yalova’da yakalanan Faslı turistin midesinde 1,5 kilo reçine esrar çıktı | Video 01:18
Yalova’da yakalanan Faslı turistin midesinde 1,5 kilo reçine esrar çıktı | Video 14.12.2022 | 12:30
Minibüsün çarptığı otomobilin manav tezgahına girdiği kaza kamerada | Video 01:28
Minibüsün çarptığı otomobilin manav tezgahına girdiği kaza kamerada | Video 14.12.2022 | 13:53
Güvercin çalmak için girdiği evde cinayet işlediği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:03
Güvercin çalmak için girdiği evde cinayet işlediği iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 14.12.2022 | 12:38
Kuyumcuya sahte bilezik satıp kayıplara karıştı! Tekrar gelince yakayı ele verdi | Video 00:49
Kuyumcuya sahte bilezik satıp kayıplara karıştı! Tekrar gelince yakayı ele verdi | Video 14.12.2022 | 12:38
25 yıllık kocasını bıraktı, 7 çocuk babasına kaçtı! 4 çocuk annesi Emine Özkan Müge Anlı canlı yayınında | Video 04:05
25 yıllık kocasını bıraktı, 7 çocuk babasına kaçtı! 4 çocuk annesi Emine Özkan Müge Anlı canlı yayınında | Video 14.12.2022 | 13:17
Müge Anlı’da gündem olan Ezel Bayraktar yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolmuştu! 300 bin TL’yi ne yaptı? | Video 05:36
Müge Anlı'da gündem olan Ezel Bayraktar yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolmuştu! 300 bin TL'yi ne yaptı? | Video 14.12.2022 | 11:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 10:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 14.12.2022 | 10:51
Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu | Video 01:00
Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu | Video 14.12.2022 | 10:22
Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video 02:50
Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video 14.12.2022 | 10:19

Konya’da bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi İbni Abidin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşları ile yürüyen M.K. (18) ve A.D. (16) tanımadıkları kişilerin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Çıkan arbedede M.K. ve A.D. yaralandı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından M.K.'nin sırtından A.D.'nin ise bacağından yaralandığı belirlenirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, M.K. ve A.D. arkadaşları ile sokak üzerinde yürüdüğü sırada elinde sopa ve bıçakla kendilerine saldıran grubun geldiği, çıkan arbedede M.K. ve A.D'yi yaraladıkları görülüyor.

"BİRKAÇ ŞAHIS BİZE SALDIRDI"
Olay anında yaralanan M.K. ve A.D.'nin arkadaşı Mehmet Efe, "Normal olarak geliyorduk birkaç şahıs bize saldırdı. Aramızda hiçbir şey de olmadı. Gelirken bir anda arbede çıktı. Buralardan birkaç kişi koştu. Sonra bıçakla yaralama oldu iki arkadaşımıza. Bana da saldırdılar ondan sonra da kaçtılar" dedi.

Kavgayı ayırmaya çalışan Muhammed Sancar ise, "Birinin elinde sopa vardı, birinin elinde de bıçak vardı. Ne oldu falan derken direkt çocuklardan birini yere yatırdılar biri çocuğu kovalarken ben birini düşürdüm. Tekrar bıçağı eline aldı, çocuklara tekrar saldırıp kaçtılar" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA