Video Yaşam Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video
Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video

Sokak ortasında bıçaklı tekme tokat kavga: Tartıştıkları sürücüyü yol ortasında bıçakladılar | Video

03.10.2021 | 11:02

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Geçtiğimiz günlerde bir şahsı farklı yerlerinden defalarca bıçaklayan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahsın, canice bıçaklama anları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 30 Eylül Cuma günü Ankara - İzmir Karayolu üzerindeki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Y.Ş. otomobiliyle seyir halindeyken yol verme konusunda başka bir araçtaki C. G. (20) ve A.G. (13) ile tartıştı. Özel hastanenin önüne gelindiğinde araçlardan inen şahısların tartışması yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Y.Ş., C.G. ve A.G. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine iki şüpheli şahıs araçlarına binerek kaçarken olay yerine de polis ekipleri sevk edildi. Özel hastaneye götürülen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken şüpheli şahıslar, saklandıkları adreste suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca yaklaşık olarak farklı suçlardan 50'ye yakın suç kayıtları olduğu öğrenilen şahısların, canice bıçaklama anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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