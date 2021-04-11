Sokak ortasında birbirlerine girdiler. Komşuların taşlı sopalı kavgası kamerada | Video
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Antalya’da komşuların sokak ortasındaki taşlı sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dün, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde iki komşunun arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısıtlama olmasına karşın sokağa çıkan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, gruptan bazıları da onları ayırmaya çalıştı. Gruptan henüz küçük yaştaki bir çocuğun da kavgada bir kişiye sopayla saldırdı.
O anlar çevredeki bina sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.