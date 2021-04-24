Video Yaşam Sokak ortasında çevreye ateş açtı, savunmasıyla pes dedirtti | Video

Sokak ortasında çevreye ateş açtı, savunmasıyla pes dedirtti | Video

Sokak ortasında çevreye ateş açtı, savunmasıyla pes dedirtti | Video
24.04.2021 | 10:34

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Denizli’de sokak arasından aracıyla giderken havaya 7 el ateş açan yabancı uyruklu magandanın savunması duyanları hayrete düşürdü. Yasak olmasına rağmen düğünden geldiği yalanına sığınan yabancı genç, “Siz düğünlerde ateş ediyorsunuz, ben de o yüzden ateş ettim” dedi.

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Olay, Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak arasında seyir halinde olan otomobilden havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Bölgeyi kıskanca alan ekipler, kısa süre içerisinde silahlı magandayı yakaladı. Araçta ve çevrede yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 21 adet dolu mermi ve yedi adet kullanılmış mermi bulundu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşındaki gencin ehliyetsiz araç kullandığı, aracın ise kiralık olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YALANA BAŞVURDU
Nereden geldiği ve neden ateş ettiği sorulan magandanın cevabı ise hayrete düşürdü. Pandemi döneminde yasaklanmasına rağmen düğünden geldiği yalanıyla kendini kurtulamaya çalışan yabancı genç, "Siz Türkler düğünlerde ateş ediyorsunuz. Bu yüzden bende kurusıkı silah ile havaya ateş ettim" dedi.

5 el ateş ettiğini iddia eden gencin kullandığı araçta yapılan aramada 7 adet boş kovan bulundu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu gence, ehliyetsiz araç kullanma, ters yönden ilerleme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten yaklaşık 7 bin TL ceza kesildi. Kiralık araç ise güvenlik amacıyla otoparka çekildi.

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