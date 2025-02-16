Sokak ortasında eski eşini bıçakladı | Video 16.02.2025 | 09:57 İstanbul'da eski eşini bıçaklayarak yaralayan Mustafa S. gözaltına alınırken yaralı Tuğba A. (37) yoğun bakıma kaldırıldı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz sabah saat 07.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa S.'nin eski eşi Tuğba A., eski eşi tarafından yaşadığı tartışma sonucu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tuğba A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. O anlar çevredeki vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Eski eş Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığını ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

'GÖZALTINA ALINDI'

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, Mustafa S'yi yakalayarak gözaltına aldı.