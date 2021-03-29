Video Yaşam Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu | Video

Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu | Video

Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu | Video
29.03.2021 | 16:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

62 yaşındaki Ayten Sevim nasıl öldü? İşte Müge Anlı canlı yayınında paylaşılan tüm bilgiler! | Video 03:26
62 yaşındaki Ayten Sevim nasıl öldü? İşte Müge Anlı canlı yayınında paylaşılan tüm bilgiler! | Video 29.03.2021 | 18:08
SON DAKİKA: Adana'da yarı çıplak halde korku saçan adam kamerada! 00:59
SON DAKİKA: Adana'da yarı çıplak halde korku saçan adam kamerada! 29.03.2021 | 17:30
Müge Anlı canlı yayınında açıklandı! Aleyna ile İshak'ın istediği oldu | Video 03:56
Müge Anlı canlı yayınında açıklandı! Aleyna ile İshak'ın istediği oldu | Video 29.03.2021 | 17:18
Freni boşalan kamyondan atlayan şoför, feci şekilde hayatını kaybetti | Video 00:44
Freni boşalan kamyondan atlayan şoför, feci şekilde hayatını kaybetti | Video 29.03.2021 | 17:10
Son Dakika | 17 yaşındaki çocuk bulundu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu... | Video 03:37
Son Dakika | 17 yaşındaki çocuk bulundu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu... | Video 29.03.2021 | 17:12
Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: “İlla alacağım demiş” | Video 01:15
Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: “İlla alacağım demiş” | Video 29.03.2021 | 16:51
Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı | Video 01:29
Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı | Video 29.03.2021 | 16:46
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu | Video 02:04
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu | Video 29.03.2021 | 16:28
Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 01:50
Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 29.03.2021 | 15:51
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 01:36
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 29.03.2021 | 15:40
Durumundan şüphelenilen şahıs göçmen kaçakçısı çıktı | Video 00:25
Durumundan şüphelenilen şahıs göçmen kaçakçısı çıktı | Video 29.03.2021 | 15:40
Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video 00:58
Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video 29.03.2021 | 15:15
İstanbul’da “Tinerci Ümit” lakaplı suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi | Video 02:56
İstanbul’da “Tinerci Ümit” lakaplı suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi | Video 29.03.2021 | 14:42
Demet Akalın Eve geldi kovdum demişti. Demet Akalın ile Esra Balamir yeniden barıştı | Video 00:13
Demet Akalın "Eve geldi kovdum" demişti. Demet Akalın ile Esra Balamir yeniden barıştı | Video 29.03.2021 | 15:09
Çocuğun nefes borusuna et kaçtı, kahraman iş yeri sahibi çocuğu böyle kurtardı | Video 04:58
Çocuğun nefes borusuna et kaçtı, kahraman iş yeri sahibi çocuğu böyle kurtardı | Video 29.03.2021 | 14:27
Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı 04:53
Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı 29.03.2021 | 13:20
Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada 04:58
Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada 29.03.2021 | 13:21
Trabzon'da korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseğe çıktı 08:33
Trabzon'da korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseğe çıktı 29.03.2021 | 13:05
İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenen 'Karslı güvenler' çetesinin inleri cephanelik gibi çıktı 05:57
İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenen 'Karslı güvenler' çetesinin inleri cephanelik gibi çıktı 29.03.2021 | 12:34
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında | Video 00:24
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında | Video 29.03.2021 | 12:33

Denizli’de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı. O sırada otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı yaralıya ilk müdahale bulunarak kan kaybını önlerken, bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezinin işlek caddesinde 16 yaşındaki Halil Can İ., yürüyüşe çıktı. Kalabalığın arasında yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından Halil Can İ., 3 bıçak darbesi aldı. Sağ ve sol bacağından yaralanan Halil Can İ., bıçak darbelenin ardından 5-6 metre sonra yere yığıldı. Otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı Fatma B., durumu fark etmesi üzerine hemen müdahalede bulundu. Kan kaybını önlerken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya şahit olan esnaf Vedat Kurt ise; "Telefoncu arkadaş yaralıya müdahale etti ayağını kablo ile bağladılar. Sonra ambulans çağırdık, kim vurduğunu bilmiyoruz, sadece bunları gördük" dedi.

Öte yandan, şüphelinin bıçaklama anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına an be an yansırken, yaralanan Halil Can İ'yi bıçaklayan kişi olay yerinden kaçtığı anlarda görüntülere yansıdı. Polis ekipleri arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA