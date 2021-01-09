Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet | Video

Antalya'da, kimliği belirsiz kadın, sokak ortasında 2 köpeğe sopayla defalarca vurarak şiddet uyguladı. O anlar cep telefonuyla kayda alan kişi, “Artık kadının hayvanlara uyguladığı şiddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz, yardım edin" diye çağrı yaptı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Biri tasmalı, iki köpekle yürüyüşe çıkan kadın, bir süre sonra eline aldığı sopayla hayvanlara vurup, eziyet etmeye başladı. O anlar ise bir apartman dairesinden çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde kadın, tasmalı olan köpeğini sürüklemeye başladı. Daha sonra tasmasız olan köpeğe doğru yönelen kadın, eline aldığı sopayla defalarca vurdu. Hızını alamayan kadın, diğer köpeğe de vurmaya başladı. Kadının kendisiyle gelmek istemeyen tasmalı köpeğe tüm gücünü kullanarak vurduğu görüldü.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen kişi, kadının tüm gücüyle köpeklere vurduğunu söyledi. Görüntüleri çeken ve daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan kişi, "Artık kadının hayvanlara uyguladığı şiddete dayanamıyoruz nereye şikayet edebiliriz yardım edin" diye çağrıda bulundu.