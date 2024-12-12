Video Yaşam Sokak ortasında işlenen cinayetin faili 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı | Video
Sokak ortasında işlenen cinayetin faili 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı | Video

Sokak ortasında işlenen cinayetin faili 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı | Video

12.12.2024 | 12:11

Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 1'i kadın 4 şüpheli cinayet ekipleri tarafından yakalanıp sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Göküş'ün (18), 7 Aralık'ta Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir sokakta iki kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 kişinin olaya karıştığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hayatını kaybeden Göküş'ün olay günü Mersin'in Tarsus ilçesinden Adana'ya geldiğini ve bir kadınla sokakta buluştuğu sırada saldırının gerçekleştiğini tespit etti. Cinayet zanlılarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen kadın, aynı ilçedeki evine yapılan operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Cansu S. (27) ifadesinde, erkek arkadaşı Musa D. (31) ile maktul Mehmet Göküş arasında husumet bulunduğunu ve erkek arkadaşının kendisini yönlendirmesiyle Göküş ile sosyal medyada iletişime geçip tanıştıktan sonra buluşma bahanesiyle Adana'ya çağırdığını, Göküş ile buluştuğu sırada cep telefonuyla erkek arkadaşına bilgi verdiğini iddia etti. Bir süre sonra erkek arkadaşının iki yakınıyla olay yerine geldiğini ve ardından bu kişilerce silahlı saldırının gerçekleştiğini öne süren Cansu S., erkek arkadaşının ve yakınlarının Göküş'ü öldüreceğini bilmediğini, onların sadece konuşmak istediklerini düşündüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri elde ettikleri bilgiler doğrultusunda bir hafif ticari araçla olay yerinden kaçtıklarını belirlediği zanlıları yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı. Ekipler, aracın olay yerine gelirken ve olay yerinden ayrılırken kullandığı güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda aracın 33 olan plaka il kodunun daha sonra bantla 38 olarak değiştirildiği tespit edildi. Ekipler, plakadan yola çıkarak kimliğini belirlediği aracın sahibi Bilal T.'yi (33) yakalamak için Tarsus ilçesindeki evine akşam saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Bu sırada polisleri gören Bilal T., kaçarak evinin yakınındaki portakal bahçesine girdi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğüne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölgede havadan arama gerçekleştirdi. Bilal T., hava aracının termal kamerasıyla yapılan aramalar sayesinde bahçede saklandığı yer tespit edilerek yakalandı. Ekipler, Bilal T.'nin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Musa D. (31) ve amcası Serhat D.'yi (29) de Tarsus ilçesindeki evlerine yaptığı baskınla yakaladı. Musa D.'nin Mehmet Göküş'e dayısı Abdurrahim Denizedalan ve kuzeni Metin Denizedalan'ın yaklaşık 4 ay önce Tarsus'ta çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla husumet beslediği öne sürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

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