Video Yaşam Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor | Video
Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor | Video

Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor | Video

18.01.2023 | 08:46

Adıyaman’da, evlerinin önündeki sokakta bir şahıs tarafından kaçırılan 4 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor. Polis ve jandarma ekipleri kız çocuğunu bulmak için kentte alarma geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'ta meydana gelmişti. Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, bir kişi tarafından kaçırılmış ve durum polis ekiplerine bildirilmişti.
Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye almış ve kamera kayıtlarında 30-35 yaş aralığındaki bir kişinin sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı tespit edilmişti. Kız çocuğunun sağ salim bulunması için teyakkuza geçen polis ekipleri, şahsın en son görüldüğü Adıyaman- Gölbaşı Kara Yolu Çakal Köprüsü mevkiinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ve jandarma ekipleri küçük kızın bulunması ve şahsın ise yakalanması için bölgede aramalar gerçekleştirdi. Ekipler tarafından araziler, yollar, menfezler ve köprü altları tek tek incelendi. Ekipler aynı zamanda Adıyaman- Gölbaşı Kara Yolunu kullanan araçları da tek tek durdurarak aradı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen kız çocuğunun da, şahsın da izine rastlanılamadı. Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor | Video 04:19
Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor | Video 18.01.2023 | 08:46
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 02:50
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 18.01.2023 | 08:55
Mersin’de huzur ve güven operasyonu: 17 gözaltı kararı | Video 02:55
Mersin'de "huzur ve güven" operasyonu: 17 gözaltı kararı | Video 18.01.2023 | 08:46
Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi | Video 02:55
Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi | Video 18.01.2023 | 08:46
Borç para meselesi kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı | Video 03:44
Borç para meselesi kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı | Video 17.01.2023 | 16:53
Malatya’da hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı | Video 05:47
Malatya'da hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı | Video 17.01.2023 | 16:45
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 00:46
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 17.01.2023 | 16:15
Babasını ve kardeşini yaralı görünce silahı alıp ateş etmiş! Olay anı kamerada | Video 01:06
Babasını ve kardeşini yaralı görünce silahı alıp ateş etmiş! Olay anı kamerada | Video 17.01.2023 | 15:55
Çanakkale’de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi | Video 02:27
Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi | Video 17.01.2023 | 15:48
Konya’da 23 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 01:45
Konya’da 23 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi | Video 17.01.2023 | 15:12
İzmarit toplamak için raylara indi, ölümden döndü | Video 00:31
İzmarit toplamak için raylara indi, ölümden döndü | Video 17.01.2023 | 15:11
Siirt’te traktör uçurama yuvarlandı: 1 ağır yaralı | Video 01:18
Siirt’te traktör uçurama yuvarlandı: 1 ağır yaralı | Video 17.01.2023 | 13:54
Küçükçekmece’de 80 bin liralık hırdavat malzemelerini çalan şahıs kamerada | Video 01:05
Küçükçekmece’de 80 bin liralık hırdavat malzemelerini çalan şahıs kamerada | Video 17.01.2023 | 13:41
Esenler’de otobüs bekleyenlere otomobil çarptı: 1’i ağır 6 yaralı | Video 03:04
Esenler'de otobüs bekleyenlere otomobil çarptı: 1'i ağır 6 yaralı | Video 17.01.2023 | 13:27
Zeytinburnu’nda otomobil ve tamirhane alev alev yandı | Video 04:38
Zeytinburnu’nda otomobil ve tamirhane alev alev yandı | Video 17.01.2023 | 13:21
Osmangazi Mahallesi’nde işlenen cinayetin görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:37
Osmangazi Mahallesi'nde işlenen cinayetin görüntüsü ortaya çıktı | Video 17.01.2023 | 13:06
Son Dakika: Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar! Yeniden görülecek | Video 02:43
Son Dakika: Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar! Yeniden görülecek | Video 17.01.2023 | 13:15
Ümraniye’de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:46
Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.01.2023 | 12:56
Önce öğrenciyi sonra veliyi dövdü! O anlar kamerada | Video 00:22
Önce öğrenciyi sonra veliyi dövdü! O anlar kamerada | Video 17.01.2023 | 12:17
Kayseri’de 2 halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:31
Kayseri’de 2 halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 17.01.2023 | 12:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA