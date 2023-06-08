Sokak ortasında kadını böyle darp etti | Video 08.06.2023 | 12:14 Eskişehir’de bilinmeyen bir sebeple çıkan kavga sonucunda sokak ortasında bir adamın kadını darp etme anları güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak'ta bir adam ile kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Saat 18.50 civarında şiddetlenen tartışma sonucunda öfkeli adamın, kadını sokak ortasında darp ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından an ve an kayda alındı. Yaşanan darp olayı sırasında kadının çantasını korumaya çalışma ise dikkat çekti. Ardından tokatlar savuran adamın çantayı alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Çevredeki esnaflar ve vatandaşlar kavgayı hayretle seyrederken, kimsenin herhangi bir müdahalede bulunmaması ise gözlerden kaçmadı. Öte yandan bir süre sonra olay yerine geri gelen adamın çevre esnafına darp ettiği eşinin gittiği yönü sorarak oraya doğru gittiği öğrenildi.